Букмекери викреслили київське ”Динамо” з Ліги чемпіонів

Після чергового ігрового дня в Лізі чемпіонів авторитетна британська букмекерська контора підкоригувала котирування команд, які виступають у турнірі. Цікаво, що у всіх лініях зникло київське "Динамо". Так, ставки на вихід з групи в квартеті F приймають тільки на три команди. Чемпіона України серед них немає. У списку претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів "Динамо" так само зникло. Зараз головним фаворитом турніру вважається іспанська "Барселона" — 4/1. Далі йдуть "Манчестер Юнайтед" — 6/1, "Реал" і "Арсенал" — 7/1. На "Шахтар" ставки приймаються з розрахунку 66/1. А на вихід з групи D WillHill встановив наступні котирування: "Мілан" — 2/5, "Шахтар" — 12/5, "Селтік" — 16/1, "Бенфіка" — 16/1.

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