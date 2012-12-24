ЗМІ: Ерікссон не прилетить до Києва на вибори тренера збірної України

Про це повідомляє газета «Спорт - Експрес в Україні» з посиланням на свої джерела.

Як пише видання, таким чином Федерація футболу України призначить на цей пост його єдиного конкурента Михайла Фоменка, який нині є головою комітету національних збірних ФФУ.

Як повідомлялося раніше, тренера збірної повинен обрати виконком ФФУ, засідання якого заплановано на середу, 26 грудня. При цьому передбачалося, що обидва претенденти на посаду до голосування виступлять перед членами виконкому зі своїми пропозиціями з розвитку української збірної, на основі чого буде прийнято рішення.

19 грудня В Києві в Будинку футболу відбулася попередня зустріч керівництва ФФУ зі С.-Й.Ерікссоном. В ході переговорів, на які фахівець прибув зі своїм агентом Міхелом Морісом, було заслухано як побажання С.-Й.Ерікссона про умови особистого контракту, так і його пропозиції про роботу із збірною.

Ряд ЗМІ також повідомили, що окрім фінансових умов швед заявив, що не приїде на вибори 26 грудня до Києва, якщо до цього не одержить від української федерації гарантій його призначення на пост.