«Металістом» заволоділа компанія «ГазУкраїна»

Група компаній «ГазУкраїна» досягла домовленості щодо придбання у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщене на офіційному сайті ФК «Металіст».

На сайті клубу зазначається, що «ГазУкраїна» погодилася виступити в якості інвестора та забезпечити стабільне фінансування ФК «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Харківської міськради звернулися до голови Харківської облради Сергія Чернова з проханням передати у комунальну власність Харкова обласний спортивний комплекс «Металіст». У зверненні вказано, що в 2007 р. міськрада передала обласній раді повноваження з управління майном стадіону. Тоді ж об'єкт почали реконструювати до Євро-2012.

24 грудня президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський через претензії і тиск міської влади склав із себе повноваження президента харківського футбольного клубу «Металіст» і передав зобов'язання по його фінансуванню іншому інвестору.

Довідка УНІАН. Харківський ФК "Металіст" - створений у грудні 1925 року при колективі Харківського паровозобудівного заводу (нині "Завод ім. Малишева").

ФК "Металіст" на даний час грає в Українській футбольній Прем’єр-Лізі. Володар Кубку СРСР; шестикратний бронзовий призер чемпіонату України; фіналіст Кубку СРСР і Кубку України.