Руні молитиметься на ізраїльтян і андорців
Збірна Англії сподівається випередити росіян
Вейн Руні назвав кошмаром такий розвиток подій, за якого збірна Англії не потрапить на чемпіонат Європи 2008 року.
Англійська команда не пропускала жодного важливого міжнародного турніру, починаючи з чемпіонату світу 1994 року. Після поразки від збірної Росії в Москві «Три леви» як ніколи близькі до провалу. Якщо підопічні Гуса Хіддінка здобудуть перемоги в гостьових поєдинках з ізраїльтянами і Андоррою, то англійські збірники одержать великі канікули влітку 2008 року, а Стів Макларен вирушить на відпочинок (причому, швидше за все, затяжний) вже в кінці листопада року нинішнього.
Родоначальникам футболу, яким, окрім усього іншого, треба ще і обіграти вдома лідера групи Е Хорватію, доведеться сидіти вдома біля телевізора і зі схрещеними на руках пальцями молитися на ізраїльтян і андорців. Вейн Руні так і збирається провести вечір 17 жовтня, коли Хіддінк і Кº битимуться за путівку на Євро-2008 на Землі обітованій.
«Сподіваюся, збірна Ізраїлю зможе допомогти нам, відібравши очки у росіян або зовсім вигравши у них, - сказав Руні в інтерв`ю Sky Sports News. - Ми чекатимемо цього матчу, а коли він почнеться, дивитимемося і молитимемося, щоб ізраїльтяни добилися необхідного для нас результату».
«Не потрапити на чемпіонат Європи, маючи ТАКИХ гравців і ТАКУ підтримку - це просто кошмар! - каже форвард. - Але повторюся - залишається чекати і дивитися».
«Ми були дуже розчаровані результатом матчу в Москві. Адже тепер наша доля знаходиться не в наших руках. Але все таки залишається шанс кваліфікуватися на Євро-2008, і ми ще можемо ним скористатися», - не втрачає оптимізму нападаючий МЮ.