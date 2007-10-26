Руні молитиметься на ізраїльтян і андорців

Вейн Руні назвав кошмаром такий розвиток подій, за якого збірна Англії не потрапить на чемпіонат Європи 2008 року.

Англійська команда не пропускала жодного важливого міжнародного турніру, починаючи з чемпіонату світу 1994 року. Після поразки від збірної Росії в Москві «Три леви» як ніколи близькі до провалу. Якщо підопічні Гуса Хіддінка здобудуть перемоги в гостьових поєдинках з ізраїльтянами і Андоррою, то англійські збірники одержать великі канікули влітку 2008 року, а Стів Макларен вирушить на відпочинок (причому, швидше за все, затяжний) вже в кінці листопада року нинішнього.

Родоначальникам футболу, яким, окрім усього іншого, треба ще і обіграти вдома лідера групи Е Хорватію, доведеться сидіти вдома біля телевізора і зі схрещеними на руках пальцями молитися на ізраїльтян і андорців. Вейн Руні так і збирається провести вечір 17 жовтня, коли Хіддінк і Кº битимуться за путівку на Євро-2008 на Землі обітованій.

«Сподіваюся, збірна Ізраїлю зможе допомогти нам, відібравши очки у росіян або зовсім вигравши у них, - сказав Руні в інтерв`ю Sky Sports News. - Ми чекатимемо цього матчу, а коли він почнеться, дивитимемося і молитимемося, щоб ізраїльтяни добилися необхідного для нас результату».

«Не потрапити на чемпіонат Європи, маючи ТАКИХ гравців і ТАКУ підтримку - це просто кошмар! - каже форвард. - Але повторюся - залишається чекати і дивитися».

«Ми були дуже розчаровані результатом матчу в Москві. Адже тепер наша доля знаходиться не в наших руках. Але все таки залишається шанс кваліфікуватися на Євро-2008, і ми ще можемо ним скористатися», - не втрачає оптимізму нападаючий МЮ.

Eurosport