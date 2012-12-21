Добкін допускає можливість продажу стадіону «Металіст» приватній особі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи заяву президента футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського про те, що він припинить фінансування клубу, якщо навколо стадіону не припиниться «мишача метушня» і він буде переданий в комунальну власність міста Харкова.

За словами губернатора, свого часу на будівництво стадіону «Металіст» «були виділені колосальні кошти» з міського, обласного і державного бюджету. І сьогодні цей об'єкт може й має «приносити прибуток» і було б абсолютне неправильно цим не скористатися.

«Хто це робитиме – ФК «Металіст», область чи місто – це питання вже внутрішньої домовленості», - наголосив М.Добкін.

Він відзначив, що у міста, області й, напевно, у ФК «Металіст» «є чітке бачення, як управляти цим об'єктом без збитку основної діяльності, і у разі, якщо цей багатопрофільний об'єкт прийматиме різні змагання і управлятиметься містом чи областю, він приноситиме доходи в казну».

«Я не знаю, що там заявив пан Ярославський, я хочу вам сказати, що якщо слідувати цій логіці, то тоді, якщо він там єдиний інвестор, у нього має бути договір, де було б чітко прописано, що якщо він вкладає гроші – він претендує на власність цього стадіону. Але давайте порахуємо, хто і скільки вклав коштів. Давайте приплюсуємо сюди залишкову вартість стадіону, який був, адже він виріс не на порожньому місці, не в чистому полі. Там була будова, яка мала балансову вартість», - наголосив М.Добкін.

Він повідомив, що діяльність стадіону перевіряють ревізори.

«Якщо говорити про вартість утримання цього стадіону, то на сьогоднішній момент там працює Державна фінансова інспекція. Вони дадуть свої розрахунки – куди і хто витрачає кошти. Ми, напевно, після нового року подивимося баланси, розберемося, що з ним робити. Я чув цифри – 20 мільйонів. Ну так здається, це зі стелі взято, я чув інші цифри», - сказав М.Добкін. (Раніше О.Ярославський заявляв, що експлуатація стадіону «Металіст» обходиться в 20 млн. грн на рік, бюджет ФК «Металіст» становить 48 млн. дол на рік – УНІАН.)

Губернатор вважає, що місту і області під силу утримання обласного спортивного комплексу «Металіст».

«Нічого страшного, адже ми витрачали на утримання оперного театру близько 30 млн. грн з обласного бюджету, не розсипалася ж будівля, стоїть сьогодні й ще буде 100 років стояти», - сказав губернатор і зазначив: «Тому емоції в бік. Чиста математика. Розберемося».

Він також висловив переконання, що вболівальники ФК «Металіст» жодним чином не відчують, що сталося, якщо буде передача стадіону місту або він залишиться в управлінні області.

«ФК «Металіст» як грав, так і гратиме, і ніякі додаткові витрати тягарем на футбольний клуб не ляжуть», - сказав М.Добкін.

«Розберемося. Я не думаю, що є привід загострювати на цьому увагу. Є амбіції. Ось їх треба прибрати в бік, подивитися тверезо на цю ситуацію і ухвалити правове рішення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

19 грудня 2012 року депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова.

20 грудня в інтерв'ю Ua.championat.com президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв'язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

Раніше президент ФК «Металіст» назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.

Сьогодні в інтерв'ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство в рамках реконструкції стадіону ”Металіст” у Харкові порушені.

Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. “Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня”, - наголосив він.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославского (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн. дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн. євро.