Севастопольський плавець переплив Босфор із зв'язаними руками

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова громадської організації "Об'єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в м. Севастополі" Олександр Синявський, 13 грудня О.Софяник проплив 20 км у Босфорі від району Анадолуфенер до району Ускюдар. Спортсмен пройшов дистанцію за 5 годин 17 хвилин, стилем батерфляй, при дуже сильній попутній течії (15-18 км за годину). Цю дистанцію разом із севастопольським марафонцем пройшов також плавець з Черкас Анатолій Вялець, який плив вільним стилем, у гідрокостюмі.

15 грудня О.Софяник зробив заплив на 3 кілометри військово-грузинським стилем (із зв'язаними руками і ногами) від Європейської частини міста до азіатської.

Як розповів УНІАН журналіст Роман Черненко, який раніше також брав участь разом із Софяником у кількох марафонських запливах, на цій дистанції плавця також супроводжував і страхував А.Вялець. Спортсмени стартували від набережної району Арнауткей (Албанське село) у супроводі катера, який найняв для супроводу турецький плавець і бізнесмен Айхан Касап. Через 1 годину 57 хвилин, подолавши 3 кілометри (з урахуванням зносу течією), при температурі води 15-16 градусів, плавці фінішували біля набережної Белербей (азіатська частина Стамбула).

Запливи пройшли за організаційної підтримки "Об'єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місто Севастополі".

Довідка УНІАН. Олег Софяник зробив вже більш як 50 марафонських запливів, найдовший з яких – через Південно-Китайське море (350 км). Перепливав також Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і впоперек разом з журналістом Романом Черненком), протоку Дарданелли, плавав з Туреччини до Кіпру і назад. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 км уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді в зимовий час. Не визнає плавальних басейнів і тренується цілий рік у морі.