У Донецьку відбудеться хокейний суперфінал

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, за Континентальний Кубок на льоду "Дружби" битимуться чотири команди: господарі турніру ХК «Донбас»; володар Континентального Кубка 2011/2012 клуб «RouenDragons» (Франція), який автоматично отримав путівку у фінал, і ще два учасники, які визначилися за підсумками відбіркових ігор - «BolzanoFoxes» (Італія) і «Металург» (Жлобин, Білорусь).

Всього відбудеться шість ігор за круговою системою.

Матчі фінального раунду Континентального Кубка в Донецьку відвідає Президент Міжнародної Федерації хокею (ІІHF), член Міжнародного олімпійського комітету Рене Фазель.

Континентальний Кубок - це єдиний європейський хокейний клубний турнір, який проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF).