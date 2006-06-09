Закінчився перший матч ЧС-2006

У першому матчі Чемпіонату світу з футболу-2006 зустрічалися команди Німеччини й Коста-Ріки. Гра закінчилася з рахунком 4:2 на користь Німеччини.

У першому таймі всі голи були забиті в перші 16 хвилин. Рахунок на 5-й хвилині відкрив німецький захисник Філіп Лам, якому вдався "академічний" удар точно з лівого кутка штрафної площі точно в дальній кут воріт з відбиттям від штанги.

Коста-Ріка відігралася вже за шість хвилин. Пауло Ванчопе відірвався від захисників і вдарив в нижній кут воріт.

Проте ще за п`ять хвилин Мирослав Клозе зблизька вивів Німеччину вперед.

На 30-й хвилині півзахисник Коста-Ріки Данні Фонсека відкрив рахунок жовтим карткам турніру.

Другий тайм почався з атак німців, і на 61-й хвилині вони збільшили перевагу. Скориставшись серією помилок оборони, легко пройшли зліва, видали пас на центр штрафної. Воротар не втримав м`яч після удару головою Клозе і "німецький поляк" сам же холоднокровно добив м`яча вгору і ліворуч від голкіпера.

Трохи згодом ситуація "спірного офсайда" дозволила Ванчопе знову вийти сам-на-сам з воротарем, і м`яко прокинути м`яча зовнішньою стороною стопи, коли здавалося, що захисник і воротар вже ліквідували загрозу.

На 87-й хвилині після бездоганного далекого удару Торстена Фрінгса прямо перед воротами з-поза штрафної німці повели з рахунком 4:2. Який і протримався до кінця матчу, включаючи доданих три хвилини.