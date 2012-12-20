Дніпро, Металіст і Динамо отримали суперників у Лізі Європи

Українські футбольні клуби дізналися про своїх суперників у 1/16 Ліги Європи УЄФА.

Це стало відомо у ході проведеного у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньон жеребкування, яке транслював офіційний сайт УЄФА.

Так, київське «Динамо» на цій стадії турніру зустрінеться із французьким «Бордо», харківський «Металіст» зіграє з англійським «Ньюкаслом», а суперником дніпропетровського «Дніпра» став швейцарський «Базель».

Матчі 1/16 ЛЄ відбудуться 14 та 21 лютого.

При цьому «Динамо» свою першу гру протистояння зіграє вдома, а «Металіст» і «Дніпро» перші матчі проведуть на виїзді.

У разі загальної перемоги над «Бордо» київський клуб за результатами жеребкування в 1/8 турніру зіграє з переможцем пари «Байєр» (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія), «Металіст» – з переможцем протистояння «Анжи» (Росія) – «Ганновер» (Німеччина), а «Дніпро» – з переможцем пари «Зеніт» (Росія) – «Ліверпуль» (Англія).

Матчі цієї стадії Ліги Європи будуть зіграні 7 та 14 березня.