Шахтар дізнався суперника в 1/8 Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2012/13.

Україну на даному етапі представляє лише один клуб - донецький "Шахтар". Результати жеребкування: Галатасарай - Шальке Селтік - Ювентус Арсенал - Баварія Шахтар - Борусія Мілан - Барселона Реал - Манчестер Юнайтед Валенсія - ПСЖ Порту - Малага Матчі 1/8 фіналу ЛЧ будуть зіграні 12-13, 19-20 лютого та 5-6, 12-13 березня.

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