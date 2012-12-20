Шахтар дізнався суперника в 1/8 Ліги чемпіонів

12:51, 20 грудня 2012
Спорт
2422

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2012/13.

Шахтар, фото shakhtar.com

Україну на даному етапі представляє лише один клуб - донецький "Шахтар".

Результати жеребкування:

Галатасарай - Шальке

Селтік - Ювентус

Арсенал - Баварія

Шахтар - Борусія

Мілан - Барселона

Реал - Манчестер Юнайтед

Валенсія - ПСЖ

Порту - Малага

Матчі 1/8 фіналу ЛЧ будуть зіграні 12-13, 19-20 лютого та 5-6, 12-13 березня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter