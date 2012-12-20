Шахтар дізнався суперника в 1/8 Ліги чемпіонів
12:51, 20 грудня 2012Спорт
2422
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2012/13.
Шахтар зіграє з Борусією / Фото shakhtar.com
Україну на даному етапі представляє лише один клуб - донецький "Шахтар".
Результати жеребкування:
Галатасарай - Шальке
Селтік - Ювентус
Арсенал - Баварія
Шахтар - Борусія
Мілан - Барселона
Реал - Манчестер Юнайтед
Валенсія - ПСЖ
Порту - Малага
Матчі 1/8 фіналу ЛЧ будуть зіграні 12-13, 19-20 лютого та 5-6, 12-13 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter