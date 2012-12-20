У Кривому Розі відкрили «Льодову арену»

Як передає кореспондент УНІАН, «Льодова арена» побудована протягом 2012 року за рахунок коштів державного бюджету (35 млн грн) та місцевих бюджетів (7 млн грн).

Новий комплекс забезпечить умови для тренувань більше тисячі вихованців школи фігурного катання та хокею, занять спортом жителів Кривого Рогу.

Площа «Льодової арени» становить 2800 м² (70х40 м), розмір льодового поля – 60х30 м. Глядацькі трибуни арени розраховані на 367 місць. У льодовій арені є спортивний зал, 4 роздягальні з душовими кімнатами, приміщення для коментаторів, суддів та тренерів. Для безперешкодного доступу до глядацьких трибун людей з особливими потребами встановлено спеціальний ліфт.

З 22 по 31 грудня на Льодовій арені в Кривому Розі організовано безкоштовне катання для жителів і гостей міста.