Федерація футболу вже провела переговори з Ерікссоном
16:08, 19 грудня 2012Спорт
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У Києві в Будинку футболу відбулася зустріч керівництва Федерації футболу України з одним із кандидатів на посаду головного тренера національної збірної України − спеціалістом зі Швеції Свеном-Йораном Ерікссоном.
Свен-Горан Ерікссон - у Києві. Фото http://footblogger.ru/
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
У ході перемовин, на які фахівець прибув зі своїм агентом Міхелом Моррісом, було заслухано як побажання С.-Й.Ерікссона стосовно умов особистого контракту, так і його пропозиції про роботу зі збірною.
Остаточне рішення стосовно головного тренера національної команди буде прийняте на засіданні виконкому ФФУ.
Очікується, що на цьому запланованому на 24 грудня засіданні С.-Й.Ерікссон разом з іншим кандидатом на посаду тренера збірної, українцем Михайлом Фоменком виступлять зі своїми програмами розвитку національної команди.
Після цього члени виконкому мають обрати одного із двох претендентів.
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