Федерація футболу вже провела переговори з Ерікссоном

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

У ході перемовин, на які фахівець прибув зі своїм агентом Міхелом Моррісом, було заслухано як побажання С.-Й.Ерікссона стосовно умов особистого контракту, так і його пропозиції про роботу зі збірною.

Остаточне рішення стосовно головного тренера національної команди буде прийняте на засіданні виконкому ФФУ.

Очікується, що на цьому запланованому на 24 грудня засіданні С.-Й.Ерікссон разом з іншим кандидатом на посаду тренера збірної, українцем Михайлом Фоменком виступлять зі своїми програмами розвитку національної команди.

Після цього члени виконкому мають обрати одного із двох претендентів.