Кличку-молодшому і Повєткіну встановили дедлайн
Українець Володимир Кличко та росіянин Олександр Повєткін мають домовитися про спільний бій до 17 січня.
Про це повідомляє boxingscene.com із посиланням на добре поінформовані джерела.
Наприкінці жовтня віце-президент WBA Жильберто Мендоса на конгресі організації в Джакарті видав наказ, за яким переможець поєдинку Володимир Кличко - Маріуш Вах (в рамках WBA) буде зобов'язаний провести обов'язковий захист проти Повєткіна до 27 лютого 2013 року, якщо російський спортсмен не дасть письмової згоди іншому боксеру на бій з українцем.
У листопаді цю інформацію підтвердив агентству "Р-Спорт" менеджер росіянина Володимир Хрюнов, повідомляють РИА Новости.
Кличко-молодший, перемігши в листопаді Ваха, зберіг титул "суперчемпіона" WBA, а також чемпіонські пояси за версіями WBO, IBF і IBO. Повєткін, який був призначений обов'язковим суперником українця, є "регулярним" чемпіоном WBA. У вівторок Хрюнов заявив, що ясність у питанні проведення бою Кличко-Повєткін настане через тиждень.