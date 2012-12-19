Кличку-молодшому і Повєткіну встановили дедлайн

Про це повідомляє boxingscene.com із посиланням на добре поінформовані джерела.

Наприкінці жовтня віце-президент WBA Жильберто Мендоса на конгресі організації в Джакарті видав наказ, за ​​яким переможець поєдинку Володимир Кличко - Маріуш Вах (в рамках WBA) буде зобов'язаний провести обов'язковий захист проти Повєткіна до 27 лютого 2013 року, якщо російський спортсмен не дасть письмової згоди іншому боксеру на бій з українцем.

У листопаді цю інформацію підтвердив агентству "Р-Спорт" менеджер росіянина Володимир Хрюнов, повідомляють РИА Новости.

Кличко-молодший, перемігши в листопаді Ваха, зберіг титул "суперчемпіона" WBA, а також чемпіонські пояси за версіями WBO, IBF і IBO. Повєткін, який був призначений обов'язковим суперником українця, є "регулярним" чемпіоном WBA. У вівторок Хрюнов заявив, що ясність у питанні проведення бою Кличко-Повєткін настане через тиждень.