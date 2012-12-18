У ДТП загинув заслужений тренер України

Трагедія сталася на трасі поблизу Мелітополя, якою Заяєв їхав із Запоріжжя до Сімферополя, повідомляє НикСпорт.

За повідомленням одного з джерел, "Тойота-Камрі" Заяєва на слизькій ділянці траси вилетіла на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення.

У 1997-1998 рр.. Анатолій Заяєв працював головним тренером СК «Миколаїв». Під його керівництвом команда виграла чемпіонат України серед команд першої ліги і виборола путівку у вищий дивізіон українського футболу.

У 1992 році Заяєв привів «Таврію» до завоювання титулу першого чемпіона Незалежної України.