У ДТП загинув заслужений тренер України
20:59, 18 грудня 2012Спорт
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Заслужений тренер України Анатолій Миколайович Заяєв, який працював спортивним директором ФК «Металург» (Запоріжжя), сьогодні розбився в автокатастрофі.
Заяєв привів «Таврію» до завоювання титулу першого чемпіона Незалежної України
Трагедія сталася на трасі поблизу Мелітополя, якою Заяєв їхав із Запоріжжя до Сімферополя, повідомляє НикСпорт.
За повідомленням одного з джерел, "Тойота-Камрі" Заяєва на слизькій ділянці траси вилетіла на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення.
У 1997-1998 рр.. Анатолій Заяєв працював головним тренером СК «Миколаїв». Під його керівництвом команда виграла чемпіонат України серед команд першої ліги і виборола путівку у вищий дивізіон українського футболу.
У 1992 році Заяєв привів «Таврію» до завоювання титулу першого чемпіона Незалежної України.
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