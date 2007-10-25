Луческу: ми могли навіть виграти цей матч

Вчора на Сан Сіро італійський "Мілан" в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів з футболу розгромив донецький "Шахтар" з рахунком 4:1. Після фінального свистка Мірча Луческу досить довго і дуже емоційно вказував гравцям в роздягальні на їх помилки. Пізніше тренер дав інтерв`ю телекомпаніям, що володіють правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів. І лише після цього вийшов на прес-конференцію до журналістів.

"Що я можу сказати? Ми грали і поступилися, причому заслужено. Ще пощастило, що нам забили голів менше, ніж могло бути. Хоч і ми, при певному везінні, мали шанси 3-4 рази вразити ворота. Це окремий випадок в моїй кар`єрі – 4 голи було забито після кутових. Хочу підкреслити два моменти. У нас були футболісти, які, вийшовши на це поле, просто злякалися. Наприклад, Кучер. А є такі, як Кастільйо, які хотіли показати себе кращими, ніж вони є насправді. Ми заслужили цей програш. Але у нас є 2 тижні, щоб навчитися поважати супротивника, поважати саму гру. Цього разу ми втратили контроль над значною частиною поля. Наші бразильські футболісти діяли непогано, але і вони припускалися помилок, особливо в оборонних діях. Як я вже сказав, у нас є 2 тижні, щоб довести, що ми кращі, ніж виглядали сьогодні", - сказав тренер "Шахтаря".

Луческу відзначив, що у другому таймі його команда мала шанси на перемогу... але позначилися помилки на фінальній стадії атаки: "Ми сьогодні дуже добре почали другий тайм. Могли навіть виграти цей матч. У нас була можливість забити гол, але на останній стадії атаки гравці «Шахтаря» припускалися помилок. А третій м`яч, що влетів в наші ворота, підкосив команду".

Тренер не вважає, що "Шахтар" скомпрометував себе цією грою:

"Ні, абсолютно. На жаль, були допущені ті ж самі помилки, що і в іграх національної збірної України".

За матеріалами прес-служби ФК «Шахтар»