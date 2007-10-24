Закінчилися матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів

Мілан наздогнав Шахтар у турнірній таблиці

Закінчилися сьогоднішні матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів. Закінчилися сьогоднішні матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів. Група A. Бешикташ - Ліверпуль 2:1 (Хююпя 13 автогол, Бобо 82 - Джеррард 85), Олімпік - Порту 1:1 (Ньянг 69 - Лучо Гонсалес 79 пен.) Група B. Русенборг - Валенсія 2:0 (Коні 53, Рісет 61), Челсі - Шальке-04 2:0 (Малуда 4, Дрогба 47) Група C. Вердер - Лаціо 2:1 (Саного 28, Угу Алмейда 54 - Манфредіні 82), Реал - Олімпіакос 4:2 (Рауль 2, Робіньо 68, 83, Бальбоа 90+3 - Галлетті 7, Жуліо Сезар 47) Група D. Бенфіка - Селтік 1:0 (Кардосо 87), Мілан - Шахтар 4:1 (Джилардіно 6, 14, Зеєдорф 62, 69 - Лукареллі 51)

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