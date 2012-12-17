Швед Ерікссон прилетить до Києва на переговори з ФФУ

За словами першого віце-президента федерації Анатолія Попова, найближчим часом Ерікссон прилетить до Києва, де обговорить з президентом ФФУ Анатолієм Коньковим і главою тренерської ради Фоменком, у безпосередній компетенції яких знаходиться вибір тренера збірної, умови співпраці з українською федерацією, повідомляє Спорт Експрес.

Якщо консенсус буде досягнуто, Ерікссон і Фоменко до кінця року виступлять перед виконкомом зі своїми програмами, після чого буде прийнято остаточне рішення.

У тому випадку, якщо Ерікссона не влаштують запропоновані умови, Попов допускає будь-який розвиток подій, включаючи появу додаткових претендентів на вакантний пост. Однак підкреслює, що найбільш поінформовані в цьому питанні Коньков і Фоменко.