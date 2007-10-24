ФІФА оголосила жовтневий рейтинг

Світова федерація футболу склала свій традиційний щомісячний рейтинг. Аргентина повернула собі колись втрачене перше місце. Лідери попереднього рейтингу - італійці – зійшли вниз одразу на дві сходинки. Бразильці зберегли друге місце за латиноамериканським футболом. Спустилися в таблиці Німеччина, Голландія, Англія, Мексика, Польща. Піднялися - Франція, Чехія, Шотландія, Греція, Нігерія.

Перемога російської збірної над Англією принесла їй давно не бачене 16-е місце при рекордному зльоті на 10 позицій відразу (+109 балів). Рекорди щодо падіння ставлять Туреччина (-112 і 7 рядків униз), Італія (-101), Сербія (-91, 5 рядків), Німеччина (-85, один рядок) і... Україна (-72, 5 рядків).