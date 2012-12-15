Українка здобула золото на Чемпіонаті світу з плавання
17:29, 15 грудня 2012Спорт
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Українка Дарина Зевіна виборола золоту медаль на Чемпіонаті світу з плавання, який триває у турецькому Стамбулі.
Дарина Зевіна випередила американку і іспанку. Фото cska.kiev.ua
Як повідомила прес-служба Національного Олімпійського комітету України, у фіналі на 200-метрівці на спині українська збірна здобула першою нагороду на чемпіонаті, яка відразу стала золотою. Її володаркою стала Д.Зевіна, показавши результат у 2.02,24 хв.
Українка випередила американку Бонні Брендон (2.03,19) та іспанку Дуейн да Рочу Марчі (2.04,15).
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