Українка здобула золото на Чемпіонаті світу з плавання

Як повідомила прес-служба Національного Олімпійського комітету України, у фіналі на 200-метрівці на спині українська збірна здобула першою нагороду на чемпіонаті, яка відразу стала золотою. Її володаркою стала Д.Зевіна, показавши результат у 2.02,24 хв.

Українка випередила американку Бонні Брендон (2.03,19) та іспанку Дуейн да Рочу Марчі (2.04,15).