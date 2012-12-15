Чемпіонат СНД з футболу поставив би УЄФА перед низкою питань

Про це він заявив на зустрічі у швейцарському місті Ньон з представниками ряду інформаційних агентств, стенограму якої прес-служба голови УЕФА надала газеті.

«Я говорив про те, що відкритий до ідеї транснаціональних ліг, – сказав М.Платіні. – Ми обговорювали цю тему, і маю сказати, що реакція на неї досить неоднозначна, причому негативне ставлення переважає над позитивним».

На цю тему: У Росії хочуть проводити чемпіонат СНД з футболу

Керівник європейського футболу відзначив, що «там є низка делікатних проблем, оскільки, якщо кілька ліг захочуть злитися в одну, виникнуть питання законодавчого порядку щодо безпеки, оподаткування та інших нормативів. Таким чином, перш за все нам треба переконатися, що всі вони готові до цього в політичному плані», - цитує «Спорт-Экспресс».

Щодо спортивної сторони ідеї, то тут, за словами М.Платіні, «якщо дві країни мають намір об'єднатися, то грати в Лізі чемпіонів (найпрестижнішому клубному європейському футбольному турнірі – УНІАН) хочеться обом. Але якщо вони розігрують один чемпіонат, то право на це отримають тільки команди, що посіли у ньому перші два місця, і тоді одна з двох країн може залишитися без представника у Лізі чемпіонів».

На цю тему: Ні Блаттер, ні Платіні не підтримають чемпіонат СНД

Як повідомляв УНІАН, консультант ФІФА у країнах Східної Європи і Центральної Азії Валерій Чухрій раніше заявив, що УЕФА і ФІФА не підтримають ідею проведення об'єднаного чемпіонату СНД з футболу.

"Ситуація в світовому футболі відрізняється від тієї, яка існує у хокеї чи у баскетболі. Порядок в ньому суворий, і порушувати його не дозволять. У нас зараз фактично на нього зазіхають, але, запевняю, ні Блаттер (президент ФІФА Йозеф Блаттер – УНІАН), ні Платіні (президент УЕФА Мішель Платіні – УНІАН), який підтримує президента ФІФА, дозвіл на проведення офіційного чемпіонату СНД з розгону не дадуть. Неофіційно ми можемо влаштувати хоч першість, хоч Кубок СНД, причому з серйозним фінансовим стимулюванням, але переможці не преміюватимуться путівками на єврокубки", – відзначив В.Чухрій.

На цю тему: Газпром започаткує для "Зеніта" чемпіонат СНД

26 листопада глава компанії “Газпром” Олексій Міллер в інтерв'ю офіційному сайту ФК “Зеніт”, головним спонсором якого є російський газовий гігант, запропонував організувати чемпіонат СНД з футболу. З цією ідей він виступив після скандалу, що вибухнув в Росії, коли під час матчу чемпіонату Росії «Динамо» (Москва) – «Зеніт» (Санкт-Петербург) з сектору уболівальників пітерського клубу на полі полетіла петарда, яка серйозна ранила воротаря московської команди. Після цього керівництво російського футболу застосувало жорсткі дисциплінарні санкції щодо «Зеніту», боси клубу з Санкт-Петербурга висловили бурхливе обурення таким рішенням, загрожуючи зняти команду з російського чемпіонату і заявити її на участь в іншому альтернативному турнірі.

30 листопада голова Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що чотири українські клуби зацікавлено в організації чемпіонату СНД з футболу. За його словами, українські клуби "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Київ), "Металіст" (Харків) і "Дніпро" (Дніпропетровськ) зацікавлені в тому, щоб грати разом з провідними російськими клубами у більш сильному турнірі.

Жоден з власників провідних українських клубів прямо не підтвердив бажання організувати і взяти участь у подібному чемпіонаті, вказуючи на велику кількість існуючих при цьому проблем.