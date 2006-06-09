Російські політики вболіватимуть за збірну України

Лідери російських політичних партій вболіватимуть за збірну України під час Чемпіонату світу по футболу, а у фіналі чекають побачити Бразилію та Німеччину.

"Хотілося б, щоб якнайдалі турнірною сіткою пройшла Україна", - сказав раніше журналістам лідер "Единой России" Борис Гризлов, нагадавши, що в українській команді у нього багато друзів.

У свою чергу, перший віце-спікер Держдуми Олег Морозов повідомив, що не вболіватиме ні за яку команду, а чекатиме, коли доб`ється добрих результатів російська збірна, котра не змогла пробитися до фінальної частини світової першості. За словами Морозова, він із задоволенням подивився б фінал Бразилія-Німеччина. Але й фінал Бразилія-Україна був би "непоганим".

Перший заступник голови ЦК КПРФ Іван Мельников зазначив, що симпатизує збірній України, попри недружні кроки ряду українських політиків. "Що до моїх переваг як болільника-політика, то я вболіватиму за Сербію і Україну. Якщо говорити про Україну, то, вважаю, що незалежно від того, що коять керівники цієї країни, - вболівати за українців ми повинні. Просто, коли ми дивитимемося їхні матчі, нам слід уявляти не образ Ющенка, а наших українських друзів і товаришів", - сказав Мельников РІА “Новости”. Фаворитами першості депутат також вважає Бразилію і Німеччину.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський відмовився дати прогноз на результат чемпіонату, проте теж пообіцяв вболівати за українську збірну. "Я стежитиму за чемпіонатом світу з футболу, а вболіватиму за Україну", - сказав Жириновський.

Секретар федеральної політради СПС Борис Надєждін хотів би побачити у фіналі збірні Німеччини і Бразилії. "Раз на чотири роки в житті кожного чоловіка наступають, нарешті, щасливі дні. Отже дивитися, звичайно, буду. Вболіватиму за Україну, тому що все-таки це наші люди".

Лідер "Яблука" Григорій Явлінський теж припустив вихід у фінал бразильців, назвавши їх фаворитом чемпіонату. "Вболіватиму за Україну. Не тільки тому, що я там народився: у них справді добра команда, чудовий тренер. Сподіваюся, що вони успішно виступлять. Вони показали гарну гру у відбірному турнірі", - зазначив Явлінський. "У 2010 році хотілося б все-таки вболівати за збірну Росії", - додав політик.

Симпатизує українській збірній і лідер "Родины" Олександр Бабаков. "У відсутність російської команди повністю віддаю свої симпатії нашим українським друзям. Дуже хочеться, щоб команда, що представляє наших найближчих сусідів, країну пострадянського простору, нарешті, показала гідний рівень на світовому футбольному форумі", - сказав Бабаков.

За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), у відсутність своєї збірної на Чемпіонаті більшість російських уболівальників вибрали собі у фаворити Бразилію (23%). Значно менше симпатизують збірним Німеччини і Англії - 15% і 12% опитаних відповідно. Ще рідше заявляють про готовність підтримати на чемпіонаті світу команди України (9%), Італії (6%), Франції (5%) і Аргентини (4%). Важко визначитися, які команди підтримуватимуть, двадцатьом відсоткам респондентів.

РІА "Новости"