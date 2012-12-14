Претендент на пост тренера збірної України дав принципову згоду ФФУ

Один з претендентів на пост головного тренера збірної України з футболу Михайло Фоменко погодився прийняти пропозицію ФФУ.

Про це в інтерв'ю газеті Команда розповів перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов.

"Принципова згода Михайла Івановича у нас є", - прямо заявив Попов. Втім, необхідно дочекатися й відповіді від другого претендента.

"На цей час відповідальні співробітники готують текст офіційної пропозиції, яку буде направлено Свену-Йорану Ерікссону від нашої федерації", - зазначив віце-президент.

В інтересі шведського фахівця до цієї роботи в ФФУ не сумніваються. "Ні для кого не секрет, що шведський фахівець публічно виявляв бажання попрацювати з нашою збірною і взяти з нею участь у четвертому для себе мундіалі. Адже деякі інші кандидати, прізвища яких спливали в пресі, на відміну від Ерікссона, говорили, що така перспектива їх не цікавить. Так що в намірах скандинава немає причин сумніватися ", - підкреслив Анатолій Попов.

Football.ua