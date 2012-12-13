У Росії хочуть проводити чемпіонат СНД з футболу

Як повідомляє РІА «Новости», про це оголосив президент Російської футбольної прем'єр-ліги (РФПЛ) Сергій Прядкін.

З ідеєю створення чемпіонату СНД раніше виступив Олексій Міллер - глава ВАТ "Газпром", генерального спонсора футбольного клубу "Зеніт" (Санкт-Петербург). Ідея, зокрема, була підтримана керівництвом ПФК ЦСКА (Москва), ФК "Анжі" (Махачкала), а С.Прядкін заявив, що РФПЛ візьме на себе розробку проекту зі створення єдиного чемпіонату країн СНД.

"Сьогодні ми хотіли б оголосити про створення організаційного комітету, який виробить концепцію відповідного напряму діяльності", - сказав С.Прядкін.

У свою чергу президент санкт-петербурзького клубу "Зеніт" Олександр Дюков повідомив, що буде створена ініціативна група, яка і розробить концепцію майбутніх заходів. Група має "неформальний" характер, її двері "відкриті для інших клубів".