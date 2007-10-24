Сабо: раз-два і гол у наші ворота

Наставник "Динамо" прокоментував вчорашній матч проти "МЮ".

«Що можна сказати після такої гри? Суперник у нас сьогодні був дуже сильний. Мої гравці звичайно помилялися цього вечора недозволенно багато, але не забувайте, що «Манчестер» є «Манчестер». Це одна з кращих команд світу, і від цього нікуди не подінешся».

«У тому епізоді, в якому нам забили перший гол, за Фердінандом мав стежити Діакате. Начебто до гри все не раз розібрали, розклали по кісточках, хто з ким повинен грати, і в результаті все одно будь-який стандарт біля наших воріт прирівнюється до пробиття пенальті».

Головний тренер київського клубу пояснив, чому в заявку на цей поєдинок не потрапив Клебер.

«Вчора на тренуванні він мав проблеми з коліном, і просто фізично не зміг би сьогодні вийти на поле. Остаточні прогнози щодо ступеня тяжкості його травми робити поки що рано».

На запитання про те, чи не варто було «Динамо» грати в звітному поєдинку в більш оборонний футбол, Йожеф Сабо відреагував, мабуть, надто емоційно.

«А ми в який футбол грали на вашу думку? Ми і діяли від оборони, просто у наших гравців цього вечора було дуже багато браку. Я ось подивився статистичні викладення після матчу з «Закарпаттям». І що ви думаєте, 35% браку мало не у кожного гравця! Якщо «Закарпаття» таку гру ще прощає, то «Манчестер» миттєво карає за таку гру. Так вийшло і цього разу. Мої гравці помилялися – раз-два і гол у наші ворота. Якби у складі «Динамо» грали футболісти масштабу наших нинішніх суперників – це була б інша справа. У будь-якому випадку, головне зробити правильні висновки з цих поразок».

«Тренер має вказувати гравцям на їх помилки. Проте деякі вважають, що їм це не потрібно.»

«Я не шкодую про те, що в черговий раз погодився очолити «Динамо», просто зараз я дуже засмучений. Я кричу моїм гравцям щоб вони йшли вперед, а вони сідають назад. Ну що це таке? У нашій команді є молоді гравці. Але якщо раніше вони хотіли грати, то зараз у них це бажання пропало. За рахунку 4:1 Роналду повернувся до своїх воріт, впав у підкаті, відібрав м`яч і почав атаку своєї команди. Ось це професійне ставлення до справи. Так от, краще я працюватиму з професіоналами, ніж з тими, хто не хоче і не розуміє того, чого від нього вимагають. І тоді вийде команда. Програш – це навіть добре, тому що у деяких відкрилися очі, а то почали вже п`ятами грати», - заявив сердитий Йожеф Сабо.

За матеріалами Football.ua