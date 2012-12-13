«Хокей» покаже матчі Кубка Першого каналу

У період з 13 по 15 грудня збірні Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції виборюватимуть перемогу на Кубку Першого каналу.

Головний наставник чинних чемпіонів світу Зінетула Білялетдінов зібрав зірковий склад гравців, які цього року виступають на рідній землі. На лід московської арени "Мегаспорт" вийдуть Олександр Овечкін, Павло Дацюк, Олександр Радулов, Євген Малкін, Ілля Ковальчук, Микола Жердєв та Дмитро Калінін.

Однак і суперники росіян також мають у своєму складі іменитих гравців. У чехів – Томаш Ролінек, Мартін Ружичка, Томаш Плеканець, Девід Крейчі. Шведи серед інших заявили Нікласа Бекстрема і Тоні Мортенсона. У складі фінів гратиме представник донецького "Донбасу" Туомас Кііскінен, а за збірну Швеції його одноклубник — Фредрік Петтерсон.

13 грудня турнір почнеться у двох міста – Гельсінкі та Москві. Після чого усі з'їдуться до столиці Росії. У суботу господарі гратимуть із чехами, а скандинавські збірні між собою. Неділю відкриє гра Росія – Фінляндія, а завершать лідери заліку Євротуру чехи матчем проти Швеції.

Всіх вище згаданих зірок ви зможете побачити у дії. Телеканал "Хокей" транслюватиме поєдинки Кубку Першого каналу. 13 грудня о 18:00 дивіться пряму трансляцію матчу між збірними Росії та Швеції, яка після фінського етапу очолює турнірну таблиці Єврохокейтуру.

Розклад матчів Кубку Першого каналу

13 грудня

18:00 Росія — Швеція

18:30 Фінляндія — Чехія

15 грудня

12:00 Росія — Чехія

16:00 Швеція — Фінляндія

16 грудня

12:00 Росія — Фінляндія

16:00 Швеція — Чехія