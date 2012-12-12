ФФУ зупинилося на двох кандидатурах на посаду головного тренера збірної

Як пише ресурс Sport.ua, сьогодні після наради ФФУ прийняла рішення розглянути на посаду головного тренера головної команди країни кандидатури шведського фахівця Свена-Йорана Ерікссона і вітчизняного фахівця Михайла Фоменка, який також є головою комітету національних збірних ФФУ.

Як повідомив президент української Прем'єр-ліги Віталій Данілов після наради, керівництво ФФУ проведе переговори з обома кандидатами, після чого ухвалить остаточне рішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше С.-Й.Ерікссон спростував інформацію про те, що він веде переговори з Федерацією футболу України про своє призначення головним тренером української збірної.

"Ні, у мене немає жодного прямого контакту з Федерацією футболу України. Агенти говорили про цю вакансію, але говорити про щось більше не доводиться", – сказав С.-Й.Ерікссон.

"Ми подивимося, чим ця ситуація закінчиться в майбутньому", – додав тренер.

28 листопада перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов заявив, що федерація розглядає близько 30 кандидатур на посаду головного тренера національної збірної.

За словами президента ФФУ А.Конькова, йому для цього знадобиться близько 5-7 днів. Як сказав А.Попов, у списку кандидатур представлені як українські, так і іноземні фахівці, причому їх співвідношення приблизне рівне.

Кажучи про кандидатури іноземних тренерів, які обговорювалися у ЗМІ останнім часом, перший віце-президент ФФУ відзначив, що італійського тренера Марчелло Ліппі у списку немає, а шведський фахівець Свен-Йоран Ерікссон там присутній.

5 грудня офіційний сайт української федерації повідомив, що ФФУ розглядає 5 кандидатур на посаду головного тренера національної збірної України з футболу.

«На сьогодні відібрано групу з п'яти тренерів, серед яких є й українці», - цитує президента ФФУ А.Конькова сайт.

При цьому президент федерації не назвав прізвищ претендентів, пославшись на необхідність проведення відповідних консультацій.