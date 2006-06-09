Українці прилетіли на Чемпіонат світу останніми

У п`ятницю збірна України останньою з команд-учасниць Чемпіонату світу прибула до Німеччини, прилетівши в берлінський аеропорт.

Головний тренер Олег Блохін був у піднесеному настрої, сказавши, що «настрій в команді прекрасний», повідомляє «Germany06». Нападник «Челсі» Андрій Шевченко привітав італійських журналістів, але відмовився відповідати на будь-які запитання.

«ForUm»