Українці прилетіли на Чемпіонат світу останніми
17:20, 09 червня 2006Спорт
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Шевченко мовчить
У п`ятницю збірна України останньою з команд-учасниць Чемпіонату світу прибула до Німеччини, прилетівши в берлінський аеропорт.
Головний тренер Олег Блохін був у піднесеному настрої, сказавши, що «настрій в команді прекрасний», повідомляє «Germany06». Нападник «Челсі» Андрій Шевченко привітав італійських журналістів, але відмовився відповідати на будь-які запитання.
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