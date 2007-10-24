Луческу хоче використати слабкості ”Мілана” і піти з Сан-Сіро під аплодисменти

«Мілан» не може дозволити собі таку розкіш, як другий поспіль програш вдома, визнав вчора на прес-конференції тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу. Тренер додав, що не сумнівається, супротивник добре підготувався до прийому «Шахтаря». Тим більше, що клуб «Емполі» зробив ведмежу послугу «Шахтареві», розлютивши «Мілан». («Мілан» програв «Емполі» в матчі серії А)

«Як професіонали, ми віддаємо належну пошану «Мілану». І господарі поля, як я думаю, теж розуміють, що «Шахтар» – сильна команда. У нас пристойний рівень техніки, хороша організація гри. Природно, ми не можемо перевернути нашу гру... Швидше за все, ми єдина європейська команда, до складу якої входить 4 молодих бразильця. Я маю на увазі Ілсіньо, Жадсона, Фернандіньо і Вілліана. Зрозуміло, що я не можу вплинути на природу моїх гравців. Це неможливо. Ми не можемо діяти так, як це робила команда «Емполі»... Але, звичайно, я б вважав за краще поставити «Мілан» в скрутне становище», – цитує слова Луческу офіційний сайт ФК “Шахтар”.

«Гра з «Селтіком» була дуже хорошою, - сказав Луческу. З «Бенфікою» гірше, але все одно ми намагалися зробити все можливе. Я сподіваюся, що завтра ми покинемо «Сан-Сіро» під аплодисменти», - додав тренер.

Також Луческу відмовився говорити про тактику. «Я думаю, що «Мілан» запропонує атакуючий футбол, - зауважив він. - Початок нас чекає дуже важкий. Але ми намагатимемося в кінці гри використовувати всі слабкі сторони «Мілана».