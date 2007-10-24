Становище команд у групах Ліги чемпіонів

Закінчилися матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів у групах E, F, G і H.

Група E. Рейнджерс - Барселона 0:0, Штутгарт - Ліон 0:2 (Фабіо Сантос 56, Бензема 79). Тепер у Барселони і Рейнджерс по 7 очок, у Ліона - 3, у Штутгарта очок немає.

Група F. Динамо Київ - МЮ 2:4 (Рінкон 34, Бангура 78 - Фердінанд 10, Руні 18, Роналду 41, 68 пен.), Рома - Спортинг 2:1 (Жуан 15, Вучиніч 70 - Лієдсон 18). У МЮ - без втрат, 9 очок, у Роми - 6, Спортинга - 3, у Динамо очок немає.

Група G. ЦСКА - Інтер 1:2 (Жо 32 - Креспо 52, Самуель 80). ПСВ - Фенербахче 0:0. У Інтера - 6 очок, Фенербахче - 5, ПСВ - 4, ЦСКА - 1 очко.

Група H. Севілья - Стяуа 2:1 (Кануте 5, Луїс Фабіано 17 - Петре 63), Арсенал - Славія 7:0 (Фабрегас 5, 58, Губачек 24 автогол, Уолкотт 41, 55, Глєб 51, Беннтнер 89). У Арсенала - повний комплект - 9, у Севільї - 6, Славії - 3, Стяуа - без очок.

На сьогоднішній вечір призначені матчі:

Група A. Бешикташ (0 очок) - Ліверпуль (1 очко), Олімпік (6 очок) - Порту (4 очки)

Група B. Русенборг (1 очко) - Валенсія (3 очки), Челсі (4 очки) - Шальке-04 (3 очки)

Група C. Вердер (0 очок) - Лаціо (2 очки), Реал - Олімпіакос (по 4 очки)

Група D. Бенфіка (0 очок) - Селтік (3 очок), Мілан (3 очки) - Шахтар (6 очок)

Таким чином у всіх групах відбудуться матчі лідируючих команд.