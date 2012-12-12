МВС і Федерація футболу підписалися взаємодіяти

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, така співпраця між правоохоронним та спортивним відомствами стане важливим чинником профілактики дитячої злочинності, а також формування здорового способу життя підростаючого покоління українських громадян.

Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС (УКМСД) та Федерація футболу України співпрацюють вже тривалий час, відзначають у міністерстві. Позитивним здобутком такої взаємодії стало проведення у 2012 році кількох спортивних фестивалів. Участь у них взяли понад три тисячі дітей, у тому числі підлітки, які перебувають на профілактичних обліках в ОВС.

Фінальний фестиваль відбувся 14 вересня на столичному стадіоні імені Баннікова. На цьому спортивному святі працівники УКМСД апробували методику проведення працівником міліції інтерактивного заняття з дітьми на футбольному полі. Правоохоронці використовували мультфільм на профілактичну тематику, а також обговорювали з підлітками різні життєві ситуації, заручником яких дитина може стати у разі протиправної поведінки, вживання алкоголю або наркотиків.

На думку правоохоронців, така просвітницько-профілактична робота сприяє виробленню в дитини власної позиції – зробити вибір на користь здорового способу життя, безпечного оточення. Крім того, одним із завдань подібних заходів є налагодження партнерського діалогу між працівниками міліції та дітьми.

У листопаді відбулася попередня робоча зустріч керівництва УКМСД з організаційним відділом ФФУ, на якій сторони обговорили організаційні моменти подальшої співпраці. Серед них, зокрема – відбір кандидатів від територіальних органів внутрішніх справ, освіти, представників осередків ФФУ та проведення їхнього навчання.

Крім того, у рамках співпраці передбачено розробку та друк методичних рекомендацій для працівників регіональних органів внутрішніх справ щодо проведення фестивалів «Відкриті розважальні футбольні школи», виготовлення флаєрів із зазначенням телефонів «гарячих ліній» та інформацією, куди в разі необхідності дитина може звернутися для отримання юридичної, соціальної або психологічної допомоги.

Також меморандумом передбачене створення «Школи юного вболівальника», метою діяльності якої стане формування у дітей культури поведінки на стадіоні, толерантного ставлення до оточуючих.

Передбачено, що проведення спортивних фестивалів стане щорічним.