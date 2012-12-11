Мер Донецька готовий приймати Євро-2020

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи рішення виконкому УЄФА, що Євро-2020 пройде не в одній або двох країнах-організаторах, а у низці міст різних країн Європи.

«Заявку подаватиме Федерація футболу України. Які міста і спортивні арени вони визначать – це їх компетенція. Якщо буде така ініціатива (проведення Євро-2020 у Донецьку - УНІАН), ми підтримуватимемо і вирішуватимемо ті завдання, які стоять», - зазначив мер.

При цьому він підкреслив, що «спортивний стадіон «Донбас-арена» – один із найкращих у Європі, і найвідвідуваніший, це доведено».

Як повідомляв УНІАН, екс-президент Федерації футболу України і член виконкому УЄФА Григорій Суркіс назвав Київ і Донецьк можливими претендентами від України на проведення футбольного Євро-2020, яке саме з 2020 року проводитиметься відразу в кількох країнах Європи.

Кажучи про критерії відбору європейських міст, які зможуть претендувати на прийом матчів чемпіонату, Г.Суркіс зазначив, що вже сьогодні абсолютно очевидно, що арени, на яких відбудуться матчі турніру, повинні вміщати не менш як 50 тисяч глядачів. Також, за його словами, зрозуміло, що УЄФА, можливо, відмовиться від прийому заявок, якщо в них йтиметься про стадіони, що будуються.

Він пояснив, що сьогодні наслідки глобальних економічних проблем відчувають на собі не лише розвинені європейські країни, але й увесь світ, а це є істотною перешкодою для фінансування таких проектів з бюджету однієї країни.

Г.Суркіс додав, що, в принципі, не може йти мова про те, щоб претендентами на місце проведення турніру стали відразу кілька міст однієї країни. «Але я упевнений, що ФФУ намагатиметься провести консультації з урядом, щоб Україна також подала заявку. А у нас, відповідно, є тільки два міста-претенденти: Донецьк з його 50-тисячною «Донбас-ареною» і Київ з 70-тисячним НСК «Олімпійський», – зазначив він.