Закінчилися матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів

МЮ пропустил два м`ячі... цього було замало

Закінчилися матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів Група E. Рейнджерс - Барселона 0:0, Штутгарт - Ліон 0:2 (Фабіо Сантос 56, Бензема 79) Група F. Динамо Київ - МЮ 2:4 (Рінкон 34, Бангура 78 - Фердінанд 10, Руні 18, Роналду 41, 68 пен.), Рома - Спортинг 2:1 (Жуан 15, Вучиніч 70 - Лієдсон 18). Група G. ЦСКА - Інтер 1:2 (Жо 32 - Креспо 52, Самуель 80). ПСВ - Фенербахче 0:0. Група H. Севілья - Стяуа 2:1 (Кануте 5, Луїс Фабіано 17 - Петре 63), Арсенал - Славія 7:0 (Фабрегас 5, 58, Губачек 24 автогол, Уолкотт 41, 55, Глєб 51, Беннтнер 89).

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