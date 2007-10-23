Закінчився перший тайм у матчах 3-го туру Ліги Чемпіонів

На вісім команд забито 14 голів

Группа E. Рейнджерс - Барселона 0:0, Штутгарт - Ліон 0:0 Группа F. Динамо Київ - МЮ 1:3 (Рінкон 34 - Фердінанд 10, Руні 18, Роналду 41), Рома - Спортинг 1:1 (Жуан 15 - Лієдсон 18). Группа G. ЦСКА - Інтер 1:2 (Жо 32 - Креспо 52, Самуель 80), матч закінчився. ПСВ - Фенербахче 0:0. Группа H. Севілья - Стяуа 2:0 (Кануте 5, Луїс Фабіано 17), Арсенал - Славія 3:0 (Фабрегас 5, Губачек 24 автогол, Уолкотт 41).

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