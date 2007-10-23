Закінчився перший матч 3-го туру Ліги Чемпіонів

Московський ЦСКА програв міланському "Інтерові" (1:2) в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Після першого тайму армійці вели з рахунком 1:0, але в другій половині зустрічі пропустили два м`ячі. ЦСКА набрав лише одне очко в трьох матчах і, як і раніше, посідає останнє місце в групі G.

Рахунок на 32-й хвилині відкрив форвард господарів Жо. Італійці зрівняли рахунок на початку другого тайму (Креспо 52). Результат матчу вирішила помилка воротаря ЦСКА на 80-й хвилині (Самуель).

У ці хвилини починаються ігри:

Рейнджерс - Барселона, Штутгарт - Ліон (група Е)

Динамо Київ - МЮ, Рома - Спортинг (группа F). Динамо вже прогавило Фердинандо в районі 11-метрової позначки при розігрыші стандарту зліва - 0:1.

ПСВ - Фенербахче (группа G)

Севілья - Стяуа, Арсенал - Славія (группа H). Ця група теж відзначилася швидкими голами. Севілья забила на 5-й хвилині (Кануте), і Арсенал на тій таки 5-й хвилині (Фабрегас).