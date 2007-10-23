Закінчився перший матч 3-го туру Ліги Чемпіонів
21:33, 23 жовтня 2007Спорт
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ЦСКА програв "Інтеру", а Динамо має гол :(
|ЦСКА-Інтер. Фото Reuters
Рахунок на 32-й хвилині відкрив форвард господарів Жо. Італійці зрівняли рахунок на початку другого тайму (Креспо 52). Результат матчу вирішила помилка воротаря ЦСКА на 80-й хвилині (Самуель).
У ці хвилини починаються ігри:
Рейнджерс - Барселона, Штутгарт - Ліон (група Е)
Динамо Київ - МЮ, Рома - Спортинг (группа F). Динамо вже прогавило Фердинандо в районі 11-метрової позначки при розігрыші стандарту зліва - 0:1.
ПСВ - Фенербахче (группа G)
Севілья - Стяуа, Арсенал - Славія (группа H). Ця група теж відзначилася швидкими голами. Севілья забила на 5-й хвилині (Кануте), і Арсенал на тій таки 5-й хвилині (Фабрегас).
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