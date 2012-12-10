Суркіс називає Київ і Донецьк претендентами на проведення Євро-2020

Екс-президент Федерації футболу України і член виконкому УЕФА Григорій Суркіс називає Київ і Донецьк можливими претендентами від України на проведення футбольного Євро-2020, який саме з 2020 року проводитиметься одразу у кількох країнах Європи.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Спорт-Экспресс в Украине».

Кажучи про критерії відбору європейських міст, які зможуть претендувати на прийом матчів чемпіонату, Г.Суркіс відзначив, що вже сьогодні абсолютно очевидно, що арени, на яких відбуватимуться матчі турніру, мають вміщати не менш як 50 тис. глядачів. Також, за його словами, зрозуміло, що УЕФА, можливо, відмовиться від прийому заявок, якщо в них йтиметься про стадіони, які будуються.

Він пояснив, що сьогодні наслідки глобальних економічних проблем відчувають на собі не лише розвинені європейські країни, а й увесь світ, а це є істотною перешкодою для фінансування таких проектів з бюджету однієї країни.

«Ми поки говоримо про зміну формату турніру лише в 2020 році, який відбудеться в 12-13 країнах. Але і у більш віддаленій перспективі йтиметься про те, щоб не покладати такі непомірні витрати на одну або дві приймаючі країни, як це було раніше. Інакше кажучи, потрібно продумати такий механізм організації турніру, щоб надалі уникнути важкого фінансового тиску як на організаторів, так і на УЕФА, який, до речі, стояв на порозі нервового шоку на деяких етапах підготовки до Euro-2012 в Україні і Польщі», – заявив член виконкому УЕФА.

Г.Суркіс додав, що у принципі мова не може йти про те, щоб претендентами на місце проведення турніру стали одразу кілька міст однієї країни. «Проте я упевнений, що ФФУ зробить спробу провести консультації з урядом, щоб Україна також подала заявку. А у нас, відповідно, є тільки два міста-претенденти: Донецьк з його 50-тисячною «Донбас-Ареною» і Київ з 70-тисячним НСК «Олімпійський», – відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня на черговому засіданні виконком УЕФА ухвалив рішення, що Чемпіонат Європи з футболу 2020 року пройде не в одній або двох країнах-організаторах, а у низці європейських міст з багатьох країн.

Чемпіонат 2016 року пройде ще в одній країні - у Франції, в десяти її містах. Досі чемпіонати Європи з футболу організовувала якась одна країна або дві, як це було у разі нинішнього Євро-2012, який пройшов в Україні і Польщі.