Федерація футболу України одержить від УЄФА ?6,5 мільйонів

Про це в інтерв'ю газету «Спорт-Експрес в Україні» повідомив екс-президент ФФУ, член виконкому УЄФА Григорій Суркіс.

Він зазначив, що виконком УЄФА на своєму засіданні оцінив Євро-2012 в Україні і Польщі як видатний турнір.

«Навіть незважаючи на те, що нарахування бонусу передбачено лише за умови своєчасної здачі інфраструктурних об'єктів, чого через відомі обставини у ряді випадків не вийшло, проте було ухвалено рішення винагородити за результатами проведення Eвро-2012 обидві країни», – заявив Г.Суркіс.

Таким чином, за його словами, вже в січні ФФУ і ПФС (Польський футбольний союз – УНІАН) одержать від УЄФА по 6,5 мільйонів євро кожна.

«Це при тому, що на рахунки обох федерацій раніше вже було перераховано аналогічну суму на організацію проведення турніру. Я вдячний своїм колегам за таке стимулювання зусиль національних асоціацій у реалізації цього грандіозного проекту. Крім того, усвідомлюю, що висока оцінка ФФУ була б неможливої без колосальної підтримки президента країни і всієї вертикалі державної влади», – зазначив Г.Суркіс.