На матч Динамо-Манчестер Юнайтед прийде 2 тисячі міліціонерів

Сьогодні під час футбольного матчу між „Динамо” (Київ) та «Манчестер Юнайтед» (Велика Британія) на стадіоні НСК „Олімпійський” у Києві охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 2 тисяч правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили у ЦЗГ ГУМВС України в м. Києві.

Матч розпочнеться о 21.45. На стадіоні очікується близько 50 тисяч уболівальників.