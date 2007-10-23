На матч Динамо-Манчестер Юнайтед прийде 2 тисячі міліціонерів
15:48, 23 жовтня 2007Спорт
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Уболівальників буде 50 тисяч
Сьогодні під час футбольного матчу між „Динамо” (Київ) та «Манчестер Юнайтед» (Велика Британія) на стадіоні НСК „Олімпійський” у Києві охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 2 тисяч правоохоронців.
Про це УНІАН повідомили у ЦЗГ ГУМВС України в м. Києві.
Матч розпочнеться о 21.45. На стадіоні очікується близько 50 тисяч уболівальників.
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