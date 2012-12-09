Коноплянка визнаний найкращим футболістом України у 2012 році

Півзахисник «Дніпра» Євген Коноплянка став найкращим футболістом України у 2012 році за результатом опитування газети «Український футбол». Євген набрав 267 очок у голосуванні футбольних вболівальників, експертів і журналістів, повідомляє Проспорт.

Друге місце посів ще один дніпропетровець Руслан Ротань, третю кількість голосів зібрав динамівець Олег Гусєв.

У першу десятку також потрапили «гірники» Олександр Кучер і Андрій П'ятов, динамівці Андрій Ярмоленко, Андрій Шевченко і Євген Хачеріді та два легіонери - Анатолій Тимощук з «Баварії» і Олександр Яковенко з «Андерлехта».