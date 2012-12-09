Коноплянка визнаний найкращим футболістом України у 2012 році
17:26, 09 грудня 2012Спорт
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Півзахисник «Дніпра» набрав 267 очок у голосуванні футбольних вболівальників, експертів і журналістів.
Коноплянка - футболіст року
Півзахисник «Дніпра» Євген Коноплянка став найкращим футболістом України у 2012 році за результатом опитування газети «Український футбол». Євген набрав 267 очок у голосуванні футбольних вболівальників, експертів і журналістів, повідомляє Проспорт.
Друге місце посів ще один дніпропетровець Руслан Ротань, третю кількість голосів зібрав динамівець Олег Гусєв.
У першу десятку також потрапили «гірники» Олександр Кучер і Андрій П'ятов, динамівці Андрій Ярмоленко, Андрій Шевченко і Євген Хачеріді та два легіонери - Анатолій Тимощук з «Баварії» і Олександр Яковенко з «Андерлехта».
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