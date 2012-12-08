НОКи домовились, де і коли пройдуть перші Європейські ігри

Перші в історії Європейські ігри пройдуть в Баку в травні 2015 року, повідомляють Вести.Ru.

Ідея проведення в Європі змагань на кшталт Паназіатських чи Панамериканських ігор існувала досить давно, але довгий час сторони не могли дійти згоди. Сьогодні 38 олімпійських комітетів проголосували за заснування Європіад.

Європейські ігри проводитимуться з періодичністю чотири роки за рік до проведення літніх Олімпійських ігор. До програми ввійдуть наразі 15 олімпійських і 2 неолімпійських дисципліни. Господарем першої Європіади стала столиця Азербайджану Баку.