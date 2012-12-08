НОКи домовились, де і коли пройдуть перші Європейські ігри
15:28, 08 грудня 2012Спорт
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Національні олімпійські комітети європейських країн ухвалили рішення про заснування Європейських ігор.
Європейські ігри пройдуть в Баку в травні 2015 року
Перші в історії Європейські ігри пройдуть в Баку в травні 2015 року, повідомляють Вести.Ru.
Ідея проведення в Європі змагань на кшталт Паназіатських чи Панамериканських ігор існувала досить давно, але довгий час сторони не могли дійти згоди. Сьогодні 38 олімпійських комітетів проголосували за заснування Європіад.
Європейські ігри проводитимуться з періодичністю чотири роки за рік до проведення літніх Олімпійських ігор. До програми ввійдуть наразі 15 олімпійських і 2 неолімпійських дисципліни. Господарем першої Європіади стала столиця Азербайджану Баку.
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