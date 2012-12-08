У Білій Церкві відкрили льодовий стадіон

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Як зазначається в повідомленні, відкрив Льодовий палац президент ХК «Донбас» Борис Колесніков, який подякував усім будівельникам, інженерам за роботу та висловив сподівання, що отримавши новий тренувальний майданчик, місцевий хокейний клуб «Білий барс» привезе Кубок чемпіонів України.

Сучасна арена здатна проводити спортивні заходи державного рівня: двоповерховий «Льодовий стадіон» загальною площею 3 340,34 кв. м має усі належні умови для розміщення спортсменів, суддів та уболівальників. Загальна місткість спортивного закладу – 450 місць: трибуни арени розраховані на 433 глядачів, ще 17 – обслуговуючий персонал.