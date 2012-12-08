ФК «Шахтар» уклав контракт з "Гербалайфом"

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте підписання угоди відбулося 7 грудня, сума контракту не розголошується.

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін повідомив на прес-конференції журналістам, що в рамках співпраці Herbalife стане офіційним партнером з харчування гравців ФК «Шахтар».

За його словами, пропоноване харчування попередньо узгоджуватиметься з головним тренером клубу Мірче Луческу й керівником медичної служби клубу Артуром Глущенком. Вживати ті або інші продукти гравці будуть із їхньої згоди і під контролем.

У рамках контракту плануються банери на «Донбас-Арені» під час матчів, розміщення логотипу Herbalife на офіційному сайті футбольного клубу і всій поліграфічній продукції. Натомість Herbalife отримує права на проведення промо-кампаній на території домашнього стадіону ФК «Шахтар», використання зображень гравців основного складу команди, проведення фото- і відеозйомок футболістів і лікаря команди, участь деяких гравців у внутрішніх заходах компанії.

За словами С.Палкіна, підписання угоди з Herbalife, яка має аналогічні контракти з «Барселоною», «Спартаком», «Лос-Анджелес Гелексі» - «це важливий крок для ФК «Шахтар».

Присутній на прес-конференції начальник медичної служби ФК «Шахтар» Артур Глущенко підкреслив, що ця компанія надає всю супровідну документацію на свої продукти, зокрема й антидопінгові сертифікати.