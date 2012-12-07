НОК назвав найкращого спортсмена України в листопаді
18:13, 07 грудня 2012Спорт
1646
НОК визнав гімнаста Верняєва найкращим спортсменом України в листопаді.
Олег Верняєв виграв етапу Кубка світу на брусах. Фото http://noc-ukr.org/
Національний олімпійський комітет визнав гімнаста Олега Верняєва найкращим спортсменом України в листопаді.
Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.Як нагадує НОК, О.Верняєв став переможцем етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на брусах.
Також НОК назвав особистого тренера гімнаста Геннадія Сартинського кращим тренером місяця.
Як нагадує НОК, на Олімпійських іграх в Лондоні у складі чоловічої гімнастичної команди О.Верняєв посів 4-те місце у командних змаганнях.
НОК з 2005 року визначає найкращого спортсмена й тренера місяця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter