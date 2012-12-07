НОК назвав найкращого спортсмена України в листопаді

Національний олімпійський комітет визнав гімнаста Олега Верняєва найкращим спортсменом України в листопаді.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

Як нагадує НОК, О.Верняєв став переможцем етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на брусах.

Також НОК назвав особистого тренера гімнаста Геннадія Сартинського кращим тренером місяця.

Як нагадує НОК, на Олімпійських іграх в Лондоні у складі чоловічої гімнастичної команди О.Верняєв посів 4-те місце у командних змаганнях.

НОК з 2005 року визначає найкращого спортсмена й тренера місяця.