В УЄФА кажуть, що готові подумати про чемпіонат СНД

Генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно відзначає, що союз поки що не одержував пропозицій з приводу можливої організації чемпіонату СНД, ідея якого широко обговорюється.

Про це пише газета «Спорт-Экспресс».

"Поки що таких пропозицій не надходило. Але ми дуже відкриті до обговорення будь-яких ідей", - сказав він сьогодні на прес-конференції в Лозанні після завершення засідання виконкому УЄФА.

Дж.Інфантині відзначив, що ідеї проведення подібних об'єднаних чемпіонатів у Європі з'являлися і раніше, і були прецеденти їх проведення. При цьому він зазначив, що проблемою є питання про представництво команд з такого чемпіонату в європейських кубках.

Як повідомляв УНІАН, консультант ФІФА в країнах Східної Європи і Центральної Азії Валерій Чухрій раніше заявив, що УЄФА і ФІФА не підтримають ідею проведення об'єднаного чемпіонату СНД з футболу.

"Ситуація у світовому футболі відрізняється від тієї, що існує в хокеї чи в баскетболі. Порядок у ньому більш суворий, і порушувати його не дозволять. У нас зараз фактично на нього зазіхають, але, запевняю, ні Блаттер (президент ФІФА Іозеф Блаттер – УНІАН), ні Платіні (президент УЄФА Мішель Платіні – УНІАН), який підтримує президента ФІФА, дозвіл на проведення офіційного чемпіонату СНД з наскоку не дадуть. Неофіційно ми можемо влаштувати хоч першість, хоч Кубок СНД, причому з серйозним фінансовим стимулюванням, але переможці не преміюватимуться путівками на єврокубки", – відзначив В.Чухрій.

26 листопада голова компанії “Газпром” Олексій Міллер в інтерв'ю офіційному сайту ФК “Зеніт”, спонсором якого є “Газпром”, запропонував організувати чемпіонат СНД з футболу.

28 листопада перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов висловив думку, що проведення чемпіонату СНД з футболу є цікавою ідеєю, але її важко реалізувати.

30 листопада глава Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що чотири українські клуби зацікавлені в організації чемпіонату СНД з футболу. За словами глави адміністрації, українські клуби "Шахтар", "Динамо" (Київ), "Металіст" і "Дніпро" зацікавлені в тому, щоб грати разом із провідними російськими клубами у більш сильному турнірі.