Луческу забрав до Мілана кращих з кращих

22 жовтня до Італії на матч з "Міланом" в рамках групового турніру Ліги чемпіонів вилетів донецький "Шахтар", у складі якого 24 футболісти.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар", до Мілана наставник гірників Мірча Луческу узяв воротарів Андрія Пятова, Богдана Шуста, Юрія Вірта; захисників Маріуша Левандовські, В’ячеслава Шевчука, Дмитра Чигринського, Ілсіньйо, Володимира Єзерського, Развана Раца, Олександра Кучера, Томаша Хюбшмана; півзахисників Даріо Срну, Ігора Дуляя, Жадсона, Вілліана, Олексія Гая, Володимира Прийомова, Звоніміра Вукича, Фернандіньйо; нападаючих Нері Кастільйо, Крістіано Лукареллі, Брандау, Олександра Гладкого і Луїса Адріано.

Як відомо, матч гірники проведуть завтра, 24 жовтня, о 21.45 за київським часом.

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