Результати матчів Ліги Європи

Після шести турів завершився груповий етап Ліги Європи УЄФА

Група A. Удінезе - Ліверпуль 0:1, Янг Бойз - Анжи 3:1 Група B. Хапоель (Тель-Авів) - Академіка 2:0, Вікторія Пльзень - Атлетіко 1:0 Група C. Фенербахче - Боруссія 0:3, АЕЛ - Марсель 3:0 Група D. Марітіму - Брюгге 2:1, Бордо - Ньюкасл 2:0 Група E. Копенгаген - Стяуа 1:1, Штутгарт - Мельде 0:1 Група F. Наполі - ПСВ 1:3, Дніпро - АІК 4:0 Група G. Генк - Базель 0:0, Спортинг - Відеотон (матч відкладено) Група H. Інтер - Нефтчі 2:2, Партизан - Рубін 1:1 Група I. Атлетік - Спарта (Прага) 0:0, Ліон - Хапоель (Кірьят-Шмона) 2:0 Група J. Марибор - Лаціо 1:4, Тоттенхем - Панатінаїкос 3:1 Група K. Рапід - Металіст 1:0, Байєр - Русенборг 1:0 Група L. Леванте - Ганновер 2:2, Твенте - Гельсінгборг 1:3 Таким чином у фінальну стадію турніру потрапили: - З першого місця Ліверпуль, Вікторія, Фенербахче, Бордо, Стяуа, Дніпро, Генк, Рубін, Ліон, Лаціо, Металіст, Ганновер - З другого місця Анжі, Атлетіко, Боруссія, Ньюкасл, Штутгарт, Наполі, Базель, Інтер, Спарта, Тоттенхем, Байєр, Леванте - З Ліги чемпіонів Динамо (Київ), Аякс, Олімпіакос, БАТЕ, Зеніт, Челсі, Бенфіка, Клуж Дві країни (Англія і Німеччина) представлені в плей-офф чотирма командами; три (Україна, Росія, Італія) - трьома, чотири (Іспанія, Франція, Чехія, Румунія) - двома; Голландія, Бельгія, Туреччина, Греція, Білорусь, Португалія і Швейцарія мають по одній команді.

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