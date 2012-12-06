Металіст змазав виступ у Лізі Європи прикрою поразкою

Завершився груповий етап Ліги Європи УЄФА в групах G-L.

Рапід - Металіст 1:0 (Алар 13) В іншому матчі цієї групи зіграли Байєр і Русенборг - 1:0 Решта матчів Група G. Генк - Базель 0:0, Спортинг - Відеотон (матч відкладено) Група H. Інтер - Нефтчі 2:2, Партизан - Рубін 1:1 Група I. Атлетік - Спарта (Прага) 0:0, Ліон - Хапоель (Кірьят-Шмона) 2:0 Група J. Марибор - Лаціо 1:4, Тоттенхем - Панатінаїкос 3:1 Група L. Леванте - Ганновер 2:2, Твенте - Гельсінгборг - 1:3

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