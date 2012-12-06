«Дніпро» розбив «АІК» в Лізі Європи

"Дніпро" переміг з розгромним рахунком 4:0.

Голи у дніпрян забивали: Нікола Калініч (з пенальті на 20 хв.), двічі Роман Зозуля ( 39 і 52 хв.) та Сергій Кравченко (86 хв.)

За матч було показано 4 жовтих картки.

"Дніпро" завершив груповий етап Ліги Європи переможцем групи. В активі дніпропетровців - 15 очок. На другому місці в групі "Наполі" з 9-ма очками.