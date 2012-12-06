УЄФА вирішив провести Євро-2020 одразу в багатьох країнах
20:56, 06 грудня 2012Спорт
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Європейський союз футбольних асоціацій оголосив сьогодні, що чемпіонат Європи з футболу 2020 року пройде не в одній чи двох країнах-організаторах, а в низці європейських міст із багатьох країн.
В УЄФА зробили неочікуваний хід
Як повідомляє «Радіо Свобода», таке рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету УЄФА у швейцарській Лозанні.
Чемпіонат 2016 року ще пройде в одній країні, у Франції, в десяти її містах. Але він теж стане першим, у якому в фінальній частині змагатимуться відразу 24 команди, а не 16, як це було останнім часом.
Досі чемпіонати Європи з футболу організовувала якась одна країна або дві, як це було в випадку цьогорічного Євро-2012, який пройшов в Україні і Польщі.
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