УЄФА вирішив провести Євро-2020 одразу в багатьох країнах

Як повідомляє «Радіо Свобода», таке рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету УЄФА у швейцарській Лозанні.

Чемпіонат 2016 року ще пройде в одній країні, у Франції, в десяти її містах. Але він теж стане першим, у якому в фінальній частині змагатимуться відразу 24 команди, а не 16, як це було останнім часом.

Досі чемпіонати Європи з футболу організовувала якась одна країна або дві, як це було в випадку цьогорічного Євро-2012, який пройшов в Україні і Польщі.