Ерікссон каже, що поки переговорів з ФФУ не вів

Про це сам тренер повідомив у коментарі виданню expressen.se.

"Ні, у мене немає жодного прямого контакту з Федерацією футболу України. Агенти казали про цю вакансію, але говорити про щось більше не випадає", - сказав Ерікссон.

"Ми подивимося, чим ця ситуація закінчиться у майбутньому", - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов заявив, що Федерація футболу України розглядає близько 30 кандидатур на посаду головного тренера національної збірної України.

За словами президента ФФУ А.Конькова, йому для цього знадобиться близько 5-7 днів. Як сказав А.Попов, у списку кандидатур представлені як українські, так й іноземні фахівці, причому їх співвідношення приблизно порівну.

Говорячи про кандидатури іноземних тренерів, які обговорювалися в ЗМІ останнім часом, перший віце-президент ФФУ, зазначив, що італійського тренера Марчелло Ліппі в списку немає, а шведський фахівець Свен-Йоран Ерікссон там присутній.