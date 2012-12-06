Результати групового раунду Ліги чемпіонів
Закінчився останній тур групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
Група E. Шахтар - Ювентус 0:1, Челсі - Норшелланн 6:1
З 12 очками Ювентус став першим в групі, за ним Шахтар - 10, стільки ж у Челсі. Лондонці - на третьому рядку.
Група F. Лілль - Валенсія 0:1, Баварія - БАТЕ 4:1
Баварія і Валенсія (по 13 очок) продовжать турнір на фінальному етапі, БАТЕ (6) переходить у Лігу УЄФА
Група G. Барселона - Бенфіка 0:0, Селтік - Спартак (Москва) 2:1
Барселона (13) і Селтік (10) чекають жеребкування в ЛЧ, Бенфіка - в ЛЄ.
Група H. Брага - Галатасарай 1:2, МЮ - Клуж 0:1
МЮ з 12 очками - лідер групи, Клуж (10), програвши особисту зустріч Галатасараю, у якого теж 10 балів - третій.
Нагадаємо, що раніше турнір завершили
Група А: Динамо (Загреб) - Динамо (Київ) 1:1, ПСЖ - Порту 2:1
ПСЖ - 15 очок, Порту - 13, Динамо К - 5.
Група B. Олімпіакос - Арсенал 2:1, Монпельє - Шальке 1:1
Шальке - 12 очок, Арсенал - 10, Олімпіакос - 9.
Група C. Мілан - Зеніт 0:1, Малага - Андерлехт 2:2
Малага - 12 очок, Мілан - 8, Зеніт - 7.
Група D. Реал - Аякс 4:1, Боруссія - Манчестер Сіті 1:0
Боруссія 14 очок, Реал - 11, Аякс - 4
***
Таким чином перед жеребкуванням 1/8 фіналу, яке відбудеться 20 грудня, сіяні з першого місця три німецькі, дві іспанські, французька, італійська і англійська команди. Несіяні: дві іспанські та по одній українській, англійській, португальській, італійській, шотландській та турецькій команді.