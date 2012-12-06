Результати групового раунду Ліги чемпіонів

Група E. Шахтар - Ювентус 0:1, Челсі - Норшелланн 6:1

З 12 очками Ювентус став першим в групі, за ним Шахтар - 10, стільки ж у Челсі. Лондонці - на третьому рядку.

Група F. Лілль - Валенсія 0:1, Баварія - БАТЕ 4:1

Баварія і Валенсія (по 13 очок) продовжать турнір на фінальному етапі, БАТЕ (6) переходить у Лігу УЄФА

Група G. Барселона - Бенфіка 0:0, Селтік - Спартак (Москва) 2:1

Барселона (13) і Селтік (10) чекають жеребкування в ЛЧ, Бенфіка - в ЛЄ.

Група H. Брага - Галатасарай 1:2, МЮ - Клуж 0:1

МЮ з 12 очками - лідер групи, Клуж (10), програвши особисту зустріч Галатасараю, у якого теж 10 балів - третій.

Нагадаємо, що раніше турнір завершили

Група А: Динамо (Загреб) - Динамо (Київ) 1:1, ПСЖ - Порту 2:1

ПСЖ - 15 очок, Порту - 13, Динамо К - 5.

Група B. Олімпіакос - Арсенал 2:1, Монпельє - Шальке 1:1

Шальке - 12 очок, Арсенал - 10, Олімпіакос - 9.

Група C. Мілан - Зеніт 0:1, Малага - Андерлехт 2:2

Малага - 12 очок, Мілан - 8, Зеніт - 7.

Група D. Реал - Аякс 4:1, Боруссія - Манчестер Сіті 1:0

Боруссія 14 очок, Реал - 11, Аякс - 4

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Таким чином перед жеребкуванням 1/8 фіналу, яке відбудеться 20 грудня, сіяні з першого місця три німецькі, дві іспанські, французька, італійська і англійська команди. Несіяні: дві іспанські та по одній українській, англійській, португальській, італійській, шотландській та турецькій команді.